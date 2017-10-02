На Московском вокзале неизвестный бросил ключи с запиской «Спешите, террор»

Связку ключей и угрожающее послание о возможных террористах на другом конце города нашли на платформе Московского вокзала.

Как стало известно «Фонтанке», днём 1 октября на платформе обнаружили ключи с прикрепленной к ним запиской: «Спешите полиция террор Санкт-Петербург улица Есенина», далее — номер дома и квартира. Обращение было написано крайне неграмотно.

Полицейские прибыли по указанному адресу. В квартире они застали шестерых мигрантов. Двое из них, как выяснилось позже, находились здесь без регистрации. На них составили протокол по статье «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания». Установлено, что крышу над головой мигрантам внаём сдавала местная жительница.

В ходе осмотра квартиры подозрительных предметов, взрывчатых веществ и устройств, а также экстремистской литературы найдено не было. Проверка продолжается.