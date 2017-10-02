Петербург встал: утренние 6 баллов ставят рекорды

Утренние пробки в Петербурге 2 октября уже к началу девятого достигли 6-ти баллов. В некоторых местах фиксируются рекорды. Например, на севере города около шести километров придется стоять от Суздальского проспекта до площади Мужества.

Забиты Приморский и Невский проспекты. Последний – в обе стороны к площади Восстания, там ремонтируют дорогу. От площади Александра Невского в центр придется «толкаться» со скоростью около 3 километров в час.

Традиционный затор на Васильевском острове, там сказываются ремонт и закрытие Тучкова моста. Из-за этого встали все набережные.

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