Тело петербургского рыбака нашли в озере Выборгского района Ленобласти

Тело пожилого мужчины выловили из озера в Выборгском районе Ленинградской области 30 сентября. Погибший оказался петербуржцем, пропавшим на рыбалке больше двух недель назад.

Как стало известно «Фонтанке» 2 октября, труп в камышах в акватории озера Глубокое неподалеку от поселка Стрельцово обнаружил сын погибшего пенсионера. 72-летний житель Северной столицы еще 14 сентября отправился порыбачить, вышел в озеро на лодке с мотором и перестал выходить на связь. Пустую лодку позже нашли в ходе поисковой операции.

В причинах смерти пожилого человека будут разбираться судмедэксперты. Проводится проверка.