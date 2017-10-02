«Роскосмос» требует с подрядчиков 10 млрд рублей

«Роскосмос» подал к своим подрядчикам исков на общую сумму в 10 млрд рублей.

Об этом глава госкорпорации Игорь Комаров заявил 2 октября в интервью «Газете.ру». «Объем возможных требований при полном соблюдении законодательства составляет более 10 млрд рублей. Мы на них не рассчитываем, но по суду можем получить эти деньги. Тогда они пойдут в бюджет, а нам надо будет оказывать помощь тем предприятиям, которые на 100% государственные», — приводит издание слова Комарова.

Он заверил, что это вынужденная мера, а подача всех исков «жестко контролируется проверяющими организациями, Счетной палатой и правоохранительными органами».