Троих футболистов «Зенита» вызвали в сборную Аргентины

Три игрока «Зенита» вызваны в состав сборной Аргентины для участия в матчах отборочного этапа ЧМ-2018, который пройдет в России.

Об этом сообщается в официальном твиттере национальной команды Аргентины. В список футболистов, которые могут принять участие в играх со сборными Перу и Эквадора, включены полузащитники Эмилиано Ригони, Леандро Паредес и защитник Эмануэль Маммана. Матчи пройдут 6 и 11 октября.

[ELIMINATORIAS] Jorge Sampaoli completó la nómina de convocados con los jugadores del fútbol local. pic.twitter.com/s4NH2Mmgio — Selección Argentina (@Argentina) 2 октября 2017 г.

Отметим, сборная Аргентины сейчас занимает пятое место в таблице отборочного турнира. Команда набрала 24 очка в 16-ти матчах.