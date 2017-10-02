Из пруда в Приморском районе достали мёртвого мужчину

Труп мужчины извлекли из водоёма в Приморском районе Петербурга днём 1 октября. На виске у погибшего нашли гематому.

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел неподалеку от дома 41 по Планерной улице. Прохожий заметил тело в пруду и вызвал полицию. На место прибыли специальные службы, которые извлекли мёртвого мужчину из воды. На вид погибшему около 30-35 лет. Неподалеку обнаружили рюкзак с банковской картой.

Устанавливается личность погибшего, а также причины смерти. Проводится проверка.