«ВИМ-Авиа» задолжала около 10 млрд рублей

Общая кредиторская задолженность «ВИМ-авиа» достигает 10 млрд рублей.

Об этом 30 сентября поздно вечером сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Росавиации Александра Нерадько. Он уточнил, что 7 млрд из 10-ти — долги перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами.

Нерадько рассказал, что руководство «ВИМ-авиа» ранее постоянно получало краткосрочные кредиты для покрытия долгов, однако в определенный момент банки перестали кредитовать авиакомпанию.

Напомним, накануне вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что окончательное решение о судьбе «ВИМ-авиа» примут после 15 октября. Уже сегодня, 2 октября, домой должна вернуться большая часть туристов, застрявших по вине проблемной авиакомпании за границей.