Каталонцы проголосовали за независимость

Власти Каталонии заявили, что за ее независимость проголосовали 90% из тех, кто добрался до избирательных участков.

В официальном твиттере автономии 2 октября приводятся конкретные цифры: всего на референдум добрались 2,2 млн из 5,3 млн зарегистрированных избирателей. Из них 2 млн 20 тыс. 144 человека проголосовали «за» отделение от Испании. 176 тыс. 566 человек (около 7%) не поддержали такое решение, более 45 тысяч оставили бюллетени незаполненными и еще около 20 тыс. бланков признали недействительными.

"Out of the 2,262,424 ballots that were not seized, 2,020,144 were YES votes, 176,566 were NO votes, 45,586 in blank and 20,129 null votes"