Контрольно-счётная палата нашла нарушения оформления передачи Сампсониевского собора РПЦ

Контрольно-счётная палата Петербурга проверила документы о передаче музейных ценностей Сампсониевского собора РПЦ. О найденных нарушениях аудиторы сообщили депутату ЗакСа Максиму Резнику и Счётной палате.

В частности, аудиторы отметили, что договор о передаче музейных ценностей не утверждён, как положено по закону, министерством культуры. Также в КСП нашли, что договор на передачу музейных объектов заключён с приходом собора, а не с Санкт-Петербургской епархией, тогда как комплекс зданий передан именно этому юридическому лицу. Наконец, в первоначальном документе о передаче собора комитет имущественных отношений прописал именно юрлицо епархии, как ответственное за хранение музейных вещей.

Ранее на данное нарушение Резник жаловался в Росреестр, в связи с чем ведомство приостановило регистрацию сделки до выяснения обстоятельств и проведения проверки.