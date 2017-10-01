Манчини о ничьей с «Анжи»: Мы чувствовали усталость из-за тяжелого графика

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» рассказал о причинах ничейного результата в матче с «Анжи» (2:2) в воскресенье, 1 октября, в Махачкале.

«Игра была очень жесткая, очень упорная. Обе команды хотели выиграть. «Анжи» боролся буквально за каждый мяч. В похожей манере они играли и в матче со «Спартаком», цеплялись за каждую возможность. Я доволен тем, как мы играли. Даже в ситуациях по ходу матча, когда мы уступали, были нацелены на победу, на то, чтобы забить. Возможно, мы чувствовали усталость из-за тяжелого графика. Но ничего не поделать», — цитирует Манчини пресс-служба «Зенита».

Также главный тренер петербургского клуба прокомментировал резко возросшую результативность нападающего Александра Кокорина. В текущем сезоне на счету Кокорина уже 15 голов в 18 официальных матчах, в то время как в прошлом сезоне (2016/17) в 38 матчах на его счету было всего 10 голов, а еще годом ранее (2015/16) в 26 матчах – 10 голов.

«Это исключительно заслуга Александра Кокорина. Он очень хорошо работает, тренируется и выкладывается в каждом матче. Я считаю, что он может еще больше улучшить свою игру и повысить свои навыки», — заявил Манчини.