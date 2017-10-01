В Каталонии завершился референдум: в беспорядках пострадали более 700 человек

В Каталонии завершился референдум о независимости от Испании. Голосование на тех участках, которые не закрыли испанские полицейские, закончилось 1 октября в 20.00 по московскому времени.

Власти Испании считают референдум нелегитимным, в Мадриде заявили, что никакого плебисцита не было. Как пишет РБК, представитель каталонского правительства Жорди Турул заявил, что не знает, когда удастся опубликовать результаты референдума, потому что все избирательные участки отключены от ЦИК Испании. Он уточнил, что по его мнению проголосовать пришли миллионы людей по всей Каталонии.

Глава правительства Испании Мариано Рахой вечером после завершения голосования выступил с заявлением о том, что никакого референдума не было. Он обвинил сторонников плебисцита в попытке использовать в своих целях несовершеннолетних и поблагодарил тех, кто не ходил на голосование — по мнению Рахоя, эти люди защитили демократию.

Испанская полиция в течение всего дня закрывала участки — зачастую это приводило к конфликтам. В первой половине дня столкновения сотрудников правопорядка с голосующими происходили в основном в самой Барселоне. При этом уже около 12.00 появились сообщения о том, что полиция применяет резиновые пули и шумовые гранаты. В пригородах Барселоны и других городах Каталонии в это время, как рассказали «Фонтанке» очевидцы, было тихо — и даже празднично.

Однако ко второй половине дня ситуация изменилась — на участках в провинции полиция начала врываться в школы и поликлиники, где проходит голосование, забирать урны и вытаскивать людей. Живущая в Каталонии Анна Иваницкая рассказала «Фонтанке», что местные жители к такому повороту событий были готовы: «Тактика уже отработана. Пока полиция растаскивает народ, чтобы ворваться в избирательный участок, люди внутри прячут урны с бюллетенями и выставляют другие, с пустыми конвертами. Весь народ тут полон решимости отхватить, но довести голосование до конца».

Около 18.00 мэр Барселоны Ада Колау сообщила, что в беспорядках в городе пострадали 460 человек и потребовала прекратить «действия полицейских в отношении беззащитного населения». По данным властей Каталонии к 21.00 по московскому времени число пострадавших достигло 760 человек. В МВД Испании ранее заявляли, что в беспорядках пострадали 11 полицейских. В ведомстве назвали действия полиции оправданными.