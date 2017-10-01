«Зенит» сыграл вничью с «Анжи», дважды отыгрываясь по ходу матча

Вничью со счетом 2:2 завершился матч 12-го тура чемпионата России по футболу «Анжи»-«Зенит» в воскресенье, 1 октября, в Махачкале.

Открыла счет дагестанская команда. На 20-й минуте забил Олег Данченко. «Зенит» отыгрался на 57-й благодаря удару нападающего Александра Кокорина. «Анжи» спустя всего две минуты вновь вышел вперед, отличился полузащитник Адлан Кацаев. Петербуржцы сравняли на 86-й минуте: точный дальний удар нанес хавбек Леандро Паредес.

Таким образом, обе команды набрали за ничью по одному очку. Теперь на счету «Зенита» 28 очков. Он продолжает лидировать, но опережает идущий следом за ним «Локомотив» всего на два очка. Следующий матч петербургский клуб сыграет 15 октября в Петербурге против тульского «Арсенала».