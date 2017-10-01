Выход со «Спортивной» на Васильевском острове открыли после проверки

Ничего опасного на «Спортивной-2» экстренные службы не нашли, все станции метро Петербурга вечером 1 октября работают по обычному расписанию.

Как сообщает пресс-служба городского метро, проверка на безопасность оставленной в вестибюле сумки заняла 10 минут. Опасности ее содержимое не представляет и переход вновь открыт для пассажиров с 19.15. Напомним, бесхозный предмет временно остановил работу вестибюля «Спортивной-2», который находится на Васильевском острове.