По делу об опасных тренингах задержаны двое, муж и жена

Основными подозреваемыми по делу о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, стала супружеская пара.

Видео – пресс-служба УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщает 1 октября Следственный комитет России, в камере оказались 46-летний мужчина и его жена 45-ти лет. По версии следствия, в апреле 2012 года они вступили в преступный сговор, создав организацию «Зеора», деятельность которой «сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью». Обвинения им ещё не предъявлены. О том, что руководство этой организации задержано, «Фонтанка» писала ещё утром воскресенья. Кроме супругов, на допросе оказались не менее сотни собравшихся на тренинг «Зеоры» в эти выходные. Поводом для возбуждения дела стала трагедия трехлетней давности, когда после посещения этих тренингов петербурженка погибла под колёсами поезда на станции «Обухово».