Вход и выход со «Спортивной» на Васильевском острове закрыт

Еще
10:36 02.10.2017
Пришлите свою новость!
10:33
Пешеход получил удар ножом за замечание водителю в Петербурге
10:10
Бизнесмен из Петербурга стал одним из крупнейших поставщиков РЖД
10:05
В Киришах задержали любителя школьниц
09:59
Стрельба в Лас-Вегасе: двое погибли, 24 ранены
09:42
В Петербурге безработный недосчитался инструментов для ремонта на полмиллиона
09:37
Оформление финской визы займёт не больше 11 дней
09:33
Петербурженка пожаловалась на зятя, который целился в неё из ружья и грозился убить
09:26
У петербургской пенсионерки пропал миллион после проверки счётчика
09:20
ЦБ отозвал лицензию у Темпбанка
09:12
СМИ: «Закон Яровой» заставит зарубежных операторов уйти с российского рынка
09:06
На Московском вокзале неизвестный бросил ключи с запиской «Спешите, террор»
08:59
Петербург встал: утренние 6 баллов ставят рекорды
08:54
Тело петербургского рыбака нашли в озере Выборгского района Ленобласти
08:44
«Роскосмос» требует с подрядчиков 10 млрд рублей
08:35
Троих футболистов «Зенита» вызвали в сборную Аргентины
08:26
На КАД заметили странного водителя: он «пытался себя убить»
08:21
Из пруда в Приморском районе достали мёртвого мужчину
08:05
«ВИМ-Авиа» задолжала около 10 млрд рублей
07:40
Каталонцы проголосовали за независимость
07:27
Контрольно-счётная палата нашла нарушения оформления передачи Сампсониевского собора РПЦ
01:15
Дмитрий Быков поделится с петербуржцами предчувствием войны
01/10
Манчини о ничьей с «Анжи»: Мы чувствовали усталость из-за тяжелого графика
01/10
В Каталонии завершился референдум: в беспорядках пострадали более 700 человек
01/10
«Зенит» сыграл вничью с «Анжи», дважды отыгрываясь по ходу матча
01/10
В центре Москвы эвакуировали 500 человек из-за пожара
01/10
Выход со «Спортивной» на Васильевском острове открыли после проверки
01/10
Грузовик разворотило после ДТП с автобусом на перекрестке Индустриального и Хасанской
01/10
По делу об опасных тренингах задержаны двое, муж и жена
01/10
Вход и выход со «Спортивной» на Васильевском острове закрыт
01/10
Очевидец: Мирное голосование в пригородах закончилось, полиция блокирует голосующих по всей Каталонии
01/10
Пожарная машина перевернулась на Пискаревском проспекте
01/10
Мэр Барселоны: Во время столкновений из-за референдума пострадали 460 человек
01/10
На митинге против цензуры в Москве задержали больше 20 человек
01/10
В Дагестане ввели режим КТО из-за убийства участкового
01/10
В Якутск возвращаются свет, вода и тепло
01/10
Матч между «Барселоной» и «Лас-Пальмас» пройдет «за закрытыми дверями» из-за каталонского референдума
01/10
В Красном Селе такси врезалось в иномарку и загорелось
01/10
В Марселе неизвестный напал на прохожих с криком «Аллах акбар»
01/10
В Якутии введен режим чрезвычайной ситуации
01/10
Расстрелянным руководителям СССР и Ленинграда на Левашовской пустоши установили стелу
01/10
Очевидец: В пригородах Барселоны голосование проходит мирно, у горожан праздник
01/10
«Академическая» открыта для пассажиров
01/10
Больше ста человек увезли в Следком после спецоперации в тренинговой компании в Петербурге
01/10
«Академическая» закрыта на вход и выход
01/10
Планка долга для разрешения на выезд за границу повысилась
01/10
Теракт в Канаде: мужчина въехал на автомобиле в пешеходов и ранил полицейского
01/10
Из-за сбоя в системе регистрации Пулково часть пассажиров пошли на посадку с рукописными талонами
01/10
Руководство курсов личного роста задержано в Петербурге через 3 года после самоубийства клиентки
01/10
Упавший с высоты в полкилометра в Рождествено летел на самодельном мотодельтаплане
01/10
Туристов из Турции, застрявших там по вине «ВИМ-авиа», вывезут до 2 октября
01/10
Петербуржец лишился машины после ночи, проведенной в компании двух уголовников
01/10
В драке с мнимым сотрудником ФСБ на Московском чемпион России по MMA Вахаев сначала стрелял в воздух
01/10
Испанская полиция применяет шумовые гранаты и резиновые пули против голосующих в Каталонии
01/10
Минфин: Размер налога на интернет-покупки пока не определен
01/10
Якутск полностью обесточен из-за аварии на электростанции
01/10
Взрыв баллона с газом отправил украинца из Новосаратовки в реанимацию
01/10
Полиция Испании силой освобождает участки для голосования в Каталонии
01/10
На ЧМ-2018 в России появятся беспилотные автомобили
01/10
Возле «Чкаловской» насмерть разбился мужчина
01/10
Налетчики вынесли 10 телефонов из салона связи, но забыли пистолет
01/10
В Каталонии начался референдум и столкновения с полицией
01/10
Финский фермер вырастил тыкву весом в 140 килограммов
01/10
В Петроградском районе изнасиловали девушку
01/10
Дворкович: Дальнейшая судьба «ВИМ-авиа» решится после 15 октября
01/10
Фестиваль Earlymusic вернёт музыкальное прошлое
01/10
В Таврическом саду соберутся военные оркестры
01/10
Стинг привезёт в Ледовый Дворец перекресток дорог
01/10
В театре «За Черной речкой» покажут «Кровавую разборку»
01/10
Swans исполнят лебединую песню
01/10
Создатель «Масяни» поделится «чисто питерскими заморочками»
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
01.10.2017 19:10

Вход и выход со «Спортивной» на Васильевском острове закрыт

Зайти и выйти из метро Петербурга на «Спортивной-2» временно нельзя из-за проверки бесхозного предмета.

Как сообщает пресс-служба городского метро, проверка на безопасность оставленной в вестибюле сумки началась в 19:05. Пока экстренные службы не убедятся в том, что пассажирам ничего не угрожает, переход под Невой со «Спортивной» на Васильевский остров закрыт в обе стороны. Основной зал на Петроградской стороне работает в обычном режиме.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото Pixabay.com
29.09.2017 10:00

Студенты - архитекторы усовершенствуют городскую среду

Очевидно, что городские территории должны быть не только чистыми и безопасными, но также красивыми, комфортными для жителей. Особая надежда в развитии функциональной городской среды возлагается на молодых архитекторов
«Российская Стекольная Компания»
28.09.2017 18:06

В России начались продажи X-ONE: окон со сверхспособностями

«Российская Стекольная Компания», входящая в список крупнейших предприятий по переработке стекла, презентовала новый продукт: X-ONE – окна со сверхспособностями.
ФК «Тосно»
27.09.2017 15:09

Болей за областных

Уже в эту субботу новичок Премьер-Лиги этого сезона – областной ФК «Тосно» примет на стадионе «Петровский» грозненский «Ахмат», занимающий на данный момент 5 место в турнирной таблице РОСГОССТРАХ Чемпионата России
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Киришах задержали любителя школьниц
Стрельба в Лас-Вегасе: двое погибли, 24 ранены
В Петербурге безработный недосчитался инструментов для ремонта на полмиллиона
Петербурженка пожаловалась на зятя, который целился в неё из ружья и грозился убить
У петербургской пенсионерки пропал миллион после проверки счётчика
На Московском вокзале неизвестный бросил ключи с запиской «Спешите, террор»
Тело петербургского рыбака нашли в озере Выборгского района Ленобласти
Из пруда в Приморском районе достали мёртвого мужчину
В центре Москвы эвакуировали 500 человек из-за пожара
Выход со «Спортивной» на Васильевском острове открыли после проверки
Серега и Петя были в полпредстве
Неучтенные драгоценности полпредства
Командующего ВДВ подставили под удар
"Запад-2017" под ударом с воздуха
За одни разбитые очки ответят семь полицейских
Кто минирует Россию
100 миллиардов через помойку на Петроградке
Следите за руками
Шахид-мобили. С любовью из Петербурга
Хозяйку пинчера выручила грудь
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Мэр Барселоны: Во время столкновений из-за референдума пострадали 460 человек

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Петербург признан ведущим туристическим городом Европы

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

«Тосно» победил «Ахмат» благодаря голу Евгения Маркова

Новости компаний
Фото Pixabay.com
29.09.2017 10:00
Студенты - архитекторы усовершенствуют городскую среду
Очевидно, что городские территории должны быть не только чистыми и безопасными, но также красивыми, комфортными для жителей. Особая надежда в развитии функциональной городской среды возлагается на молодых архитекторов
«Российская Стекольная Компания»
28.09.2017 18:06
В России начались продажи X-ONE: окон со сверхспособностями
«Российская Стекольная Компания», входящая в список крупнейших предприятий по переработке стекла, презентовала новый продукт: X-ONE – окна со сверхспособностями.
ФК «Тосно»
27.09.2017 15:09
Болей за областных
Уже в эту субботу новичок Премьер-Лиги этого сезона – областной ФК «Тосно» примет на стадионе «Петровский» грозненский «Ахмат», занимающий на данный момент 5 место в турнирной таблице РОСГОССТРАХ Чемпионата России
Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita
22.09.2017 15:54
WorldVita поможет Ростовской Областной детской клинической больнице
Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita в рамках реализации программы «Оснащение детских медицинских учреждений» произведет поставку высокотехнологичного оборудования для пациентов Областной детской клинической больницы города Ростов-на-Дону
Фото Pixabay.com
20.09.2017 17:48
Пассажирский порт Санкт-Петербург приглашает посетить парусную гонку
21 сентября 2017 года, с 10:30 до 17:00 в рамках продолжения праздника спорта «Морская Миля-2017» в яхт-клубе «Геркулес» состоится старт парусных гонок на яхтах класса Platu 25
«АРТ Личность»
19.09.2017 10:01
«АРТ Личность» проведет бесплатные тренинги для детей
С 19 по 21 сентября «АРТ Личность» проведет открытые уроки по развитию различных навыков у детей
«4C: Санкт-Петербург»
19.09.2017 10:00
Санкт-Петербург на два дня превратится в столицу игровой индустрии
80 спикеров из крупнейших компаний игровой индустрии, доклады, мастер-классы, сертификация Unity и впервые — секция «Новые медиа»: 22–23 сентября в Санкт-Петербурге пройдет конференция «4С»
Фото depositphotos.com
18.09.2017 10:00
Компания Дельта опубликовала шокирующий отчет ограблений
Вечером 14 сентября компания «Дельта – системы безопасности» опубликовала отчёт, в котором рассказала об исследовании на тему квартирных краж в Санкт-Петербурге
Фото Pixabay.com
12.09.2017 16:01
Дачников, не сообщающих показания счетчиков, оставят без света
Компания «ТНС энерго Великий Новгород» напоминает своим потребителям о необходимости ежемесячной передачи показаний приборов учета электроэнергии
Навигатор поступления
06.09.2017 10:00
Одна из крупнейших выставок вузов пройдет 10 сентября
Главная задача каждого выпускника – определиться с профессией своей мечты! Однако большинство из них теряется на этапе выбора подходящего ВУЗа, чаще всего останавливаясь на том, что ближе к дому, вместо того, чтобы выбрать ВУЗ, который гарантирует успешное профессиональное будущее
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.