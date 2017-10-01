Вход и выход со «Спортивной» на Васильевском острове закрыт

Зайти и выйти из метро Петербурга на «Спортивной-2» временно нельзя из-за проверки бесхозного предмета.

Как сообщает пресс-служба городского метро, проверка на безопасность оставленной в вестибюле сумки началась в 19:05. Пока экстренные службы не убедятся в том, что пассажирам ничего не угрожает, переход под Невой со «Спортивной» на Васильевский остров закрыт в обе стороны. Основной зал на Петроградской стороне работает в обычном режиме.