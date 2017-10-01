Очевидец: Мирное голосование в пригородах закончилось, полиция блокирует голосующих по всей Каталонии

В городах вокруг Барселоны на участки для голосования приехала испанская полиция, хотя большую часть дня 1 октября столкновений с силами правопорядка там не было.

Как сообщила «Фонтанке» живущая в Каталонии Анна Иваницкая, сейчас во многих городах по всему автономному сообществу полиция врывается в школы и поликлиники, где проходит голосование, забирают урны и вытаскивают людей. Видео жёсткого разгона очевидец заснял в городе Таррега. На нем запечатлены кадры того, как полицейские выволакивают людей из здания за волосы и пинают ногами. По словам Анны, чтобы сохранить результаты голосования, каталонцы подготовились к визиту силовых структур и сделали «левые урны с пустыми конвертами».

Напомним, ещё несколько часов назад в пригородах ситуация была спокойной и обстановка вокруг референдума была даже праздничной. Тем временем, в столице Каталонии уже больше 400 пострадавших и даже сообщалось о трех погибших. Там проходит референдум, по результатам которого каталонцы должны решить, оставаться в составе Испании или становиться отдельным государством. Правительство страны не признает плебисцит легитимным.