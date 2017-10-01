Озеленение

Очередную волну замен губернаторов уже окрестили «озеленением». Мол, меняют старых «зубров» еще чуть ли не ельцинской эпохи на молодых технократов путинского призыва. Так ли это?

Конечно, было бы очень странно, если бы средний возраст сменщиков был выше среднего возраста отставников. Но нет правил без исключений.

Что в возрасте тебе моем?

Начнем со средних температур по больнице (кстати, подходящая для России метафора). Подсчитал средний возраст отставленных за последний год губернаторов (14 штук). Начиная с пробывшего губернатором Калининградской области лишь 2 месяца и 10 дней Евгения Зиничева (абсолютный рекорд по краткосрочности). Так вот, с округлением до целых значений получилась цифра 62. Конечно, пресса пишет о новых отставках (еще не весь осенний список исчерпан), но ограничимся фактическими на 1 октября.

Теперь займемся нумерологией на противоположной стороне. Тут есть одна или даже, точнее, две особенности. Пост главы Красноярского края занял 63-х летний Александр Усс, но он пока врио. И нет преемника у Рамазана Абдулатипова. С Уссом средний возраст получается 44 года.

Итак, 62 на 44. Однако средние цифры обманчивы. Медианный возраст (из середины ряда, если выстроить отставников, например, в порядке возрастания прожитых лет) составит где-то 65 лет, а такой же возраст преемников – 43 года.

Далее, обратим внимание на распределение по возрастным группам среди отставников. 1 моложе 50-ти лет. Это – 43-х летний Игорь Кошин, прогубернаторствовавший в Ненецком автономном округе чуть больше трех лет. Его сменил Александр Цыбульский (38 лет). Далее, два отставника укладываются в интервал от (больше или равно) 50 и до (меньше) 60. Один из них уже упомянутый Зинченко (51), а другой – арестованный сразу после отставки бывший губернатор Марий Эл – Леонид Маркелов (54). В следующий интервал (больше или равно 60 и меньше 70) попадает абсолютное большинство – 8 человек. Среди них есть тоже один арестованный, причем прямо не отходя от службы. «Отличился» бывший глава Удмуртии Александр Соловьев (67). И, наконец, трем ушедшим с постов губернаторам было 70 и больше.

А что там среди губернаторов-новичков? В интервал от 30 до 40 попадают 4 человека. Рекорд молодости поставил год назад нынешний Калининградский губернатор Антон Алиханов (31). И сменил он совсем не старого Зинченко (51). Видимо, не всякий президентский охранник может стать хотя бы губернатором. Повторить успешный эксперимент, поставленный над Алексеем Дюминым (ныне губернатор Тульской области), не удалось. Ладно, идем далее. 6 человек стали губернаторами, перевалив за 40, но еще не разменяв шестой десяток. Двоим новоиспеченным – за 50, и, наконец, один (Усс) – старше 60. Но тут, как говорится, есть сомнения – отбросит ли он приставку врио?

В чем причина?

СМИ увлеченно ищут причины очередной «смены караула». Те, кто ничего не придумал, просто пишут об омоложении. А вы часто видели, чтобы старого начальника сменял новый, который старше его по возрасту? Впрочем, и тут не без исключений. Так, на место арестованного экс-губернатора Маркелова посажен (не в камеру, а пока лишь на должность) Александр Евстифеев, который старше предшественника на 5 лет.

Убрать старые кадры, которые слишком засиделись? Президент, мол, расставляет всем ему обязанных молодогвардейцев. Однако есть такой Аман Тулеев, 1944 г.р. Его недавно из Москвы после длительного лечения назад на пост губернатора Кемеровской области вернули. А на нем он с 1 июля 1997 года. Еще избирался в ту эпоху, когда выборы не были чьим-то единоличным выбором.

Тем не менее, рекордсмен здесь не он (у него почетное второе место), а губернатор Белгородской области Евгений Савченко (1950 г.р.). Как стал им в 1993 году, так остается им же в 2017. Доктор экономических наук (2002), член-корреспондент РАСХН (2007) и, что самое замечательное, член-корреспондент РАН (2014). Больше ученых – хороших и разных! И куда там Вавилову! Членом Академии Николай Иванович был, а вот губернатором – нет.

Еще одна гипотеза: повысить управляемость регионов к выборам в 2018 году Владимира Путина президентом РФ. Ну, а зачем же тогда Николая Меркушкина с поста Самарского губернатора убрали? Он бы обеспечил туркменские результаты, как и прежде в Мордовии. А так назначили после отставки спецпредставителем во Всемирный конгресс финно-угорских народов. Они-то что нам плохого сделали?

Поговаривают, что не сошелся он характерами с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Ну, тогда это серьезно. В коммунистические времена первый секретарь области не мог против члена политбюро переть. И теперь не может.

Рассуждая о причинах, могу сформулировать только совершенно тривиальные вещи: страна – большая (даже очень), регионы – разные, ситуации – разные. И разве можно сравнить какого-нибудь Ковалева (бывшего губернатора Рязанской области), например, с Абдулатиповым? На место Ковалева можно было ставить хоть ржавое ведро, а с Дагестаном – шутки плохи. Не случайно новое назначение задерживается. Пойди там разберись, какой этнический клан по очереди должен править. А не угадаешь – будет плохо. Впрочем, возможно, если и угадаешь – тоже. И в любом случае придется валить туда денег немерено.

В России есть один несменяемый губернатор. Нет, это не Аман Тулеев с его Кузбасстаном. Мы все его хорошо знаем. Это – Рамзан Ахматович Кадыров. Президент России раз вручил ему власть, но отнять ее может разве что аллах. Впрочем, было бы очень любопытно наблюдать году этак в 2024 как Рамзан в качестве преемника борется на президентских выборах с Ксенией Анатольевной Собчак.

И все-таки о причине. Она – одна. Это – Владимир Владимирович Путин. Ему народ (за исключением ничтожного числа отщепенцев) делегировал записанный за ним в Конституции суверенитет. Вот он теперь и суверен. А раз так, то он решает, какому губернатору сидеть (неважно где, в кресле или в тюрьме), а какому – уходить. А заодно и кого на губернаторство ставить.

Обозреватели же российских СМИ очень напоминают пикейных жилетов. Что им, убогим, еще остается? Только надувать щеки и делать вид, что могут читать мысли державного властелина. И для пущей важности делать ссылки на «источник в Кремле». Чаще всего не существующий, а если даже и существующий, то столь же несведущий, как и они.