Мэр Барселоны: Во время столкновений из-за референдума пострадали 460 человек

При столкновениях с полицейскими из-за проведения референдума о независимости Каталонии в Барселоне пострадали 460 человек.

При столкновениях с полицейскими из-за проведения референдума о независимости Каталонии в Барселоне пострадали 460 человек.

#CatalanReferendum: At least 330 people injured as Spanish police clash with Catalan voters in Barcelona https://t.co/UhxMWGc4NU pic.twitter.com/v4aMgDgRBO — Al Jazeera English (@AJEnglish) 1 октября 2017 г.

Об этом 1 октября в "Твиттере" сообщила мэр города Ада Колау. Она также написала: «Как мэр Барселоны, я требую прекратить действия полицейских в отношении беззащитного населения».

Over 460 people injured in Catalonia already. As Mayor of BCN I demand an immediate end to police charges against the defenceless population https://t.co/412z6Jacap — Ada Colau (@AdaColau) 1 октября 2017 г.

Как сообщается в "Твиттере" полиции Каталонии, во время беспорядков уже погибло трое человек, однако подробности произошедшего не уточняются. Ранее каталонские власти говорили о 337 пострадавших. В ходе противостояния между сторонниками независимости Каталонии и испанскими полицейскими последние применяли резиновые пули и шумовые гранаты. При этом, по сообщениям очевидцев, в пригородах Барселоны голосование проходит спокойно.