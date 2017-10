Мэр Барселоны: Во время столкновений из-за референдума пострадали 460 человек

При столкновениях с полицейскими из-за проведения референдума о независимости Каталонии в Барселоне пострадали 460 человек.

#CatalanReferendum : At least 330 people injured as Spanish police clash with Catalan voters in Barcelona https://t.co/UhxMWGc4NU pic.twitter.com/v4aMgDgRBO

Об этом 1 октября в "Твиттере" сообщила мэр города Ада Колау. Она также написала: «Как мэр Барселоны, я требую прекратить действия полицейских в отношении беззащитного населения».

Over 460 people injured in Catalonia already. As Mayor of BCN I demand an immediate end to police charges against the defenceless population https://t.co/412z6Jacap

— Ada Colau (@AdaColau) 1 октября 2017 г.