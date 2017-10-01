На митинге против цензуры в Москве задержали больше 20 человек

Митинговавших против цензуры в интернете активистов задержали в центре Москвы 1 октября. В автозаке также оказался участник прокремлевского движения SERB.

Как сообщает ОВД-инфо, сейчас задержаны 22 активиста — они отправились в полицию от офисного центра на улице Балчуг, где работает русский Google. На митинге, который организовала оппозиционная организация «Артподготовка», кроме недовольных контролем контента в русскоязычном интернете оказались представители «патриотического» движения SERB. Полиция, в том числе, задержала участника этого движения Александра Петрунько. Именно его оппозиционер Алексей Навальный обвинял в нападении с зелёнкой у выхода из офиса ФБК, после чего оппозиционеру понадобилась операция на глазу.