В Дагестане ввели режим КТО из-за убийства участкового

В Бабаюртовском и Кизилюртовском районах Дагестана 1 октября введен режим контртеррористической операции.

Об этом сообщает РБК. Режим КТО ввели после того, как неизвестные расстреляли полицейского. Это произошло 1 октября утром в селе Бабаюрт. Двое неизвестных застрелили сотрудника МВД прямо возле его дома. Затем преступники захватили табельное оружие и скрылись на автомобиле.

Напомним, в последний раз КТО в Дагестане вводили 28-го августа после столкновения полиции с боевиками в районе Хасавюрта. Тогда погибли двое силовиков, а ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство» (организация запрещена на территории России).