В Якутск возвращаются свет, вода и тепло

В Якутске восстановлены электроснабжение, подача воды и теплоснабжение, работа по подаче электроэнергии в прилегающие районы продолжается.

Об этом 1 октября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Интерфакс». В правительстве региона изданию заявили: «Запущены газотурбинные установки №№ 5, 6, 7, 8. Идет постепенный набор мощности, сейчас пока 105 мВт. Идет запуск водогрейного котла на Якутской ТЭЦ. Для выхода на полную мощность необходимо два-три часа». В больницах запущены резервные источники питания, уточнили чиновники.

Напомним, утром 1 октября произошел пожар на ГРЭС в Якутске, в результате оказался обесточен сам город и все близлежащие районы. Глава МЧС Владимир Пучков ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации.