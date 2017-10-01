Матч между «Барселоной» и «Лас-Пальмас» пройдет «за закрытыми дверями» из-за каталонского референдума

Матч чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Лас-Пальмас» пройдет без зрителей.

Об этом 1 октября сообщается в официальном твиттере «Барселоны». Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что матч могут перенести из-за беспорядков в Барселоне, вызванных проведением референдума о независимости Каталонии.

Напомним, плебисцит стартовал сегодня, испанские власти считают его незаконным и препятствуют его проведению. На избирательных участках происходят столкновения между полицией и голосующими. По сведениям властей Каталонии, пострадали уже как минимум 337 человек. При этом, как рассказали «Фонтанке» очевидцы, в пригородах Барселоны референдум проходит спокойно.