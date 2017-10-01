В Марселе неизвестный напал на прохожих с криком «Аллах акбар»

Неизвестный с ножом совершил нападение на железнодорожной станции Сен-Шарль в Марселе. По предварительной информации, два человека погибли.

Об этом 1 октября пишет Le Figaro. Полиция ведет спецоперацию в этом районе. Нападавший кричал «Аллах акбар», его застрелили при задержании. По информации неофициального источника издания в полиции, происшествие считают террористическим актом. Район Сен-Шарль в Марселе оцеплен, там продолжается спецоперация.