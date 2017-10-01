В Якутии введен режим чрезвычайной ситуации

Глава МЧС России Владимир Пучков ввел режим ЧС в Якутии после аварии на ГРЭС.

Об этом 1 октября сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости. «Я ввожу режим ЧС на территории Республики Саха (Якутия). Вызывайте всех руководителей — и в городе Якутске, и во всех районах, где было отключение энергетики», — приводит издание слова министра.

На каждом объекте будут размещены оперативные группы, в ближайшее время должно быть обеспечено поэтапное подключение электроэнергии — в первую очередь, на социально значимых объектах. По словам главы МЧС, все системы жизнеобеспечения заработают стабильно завтра, 2 октября.

Напомним, утром 1 октября без электроэнергии, а также горячей и холодной воды остался Якутск и все его пригороды, а также многие районы региона, расположенные неподалеку от города. На местной электростанции произошел пожар.