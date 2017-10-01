«Академическая» открыта для пассажиров

На станции метро Петербурга «Академическая» завершилась проверка бесхозного предмета, оставленного в вестибюле днем 1 октября. Опасности для пассажиров он не представляет.

Как сообщает пресс-служба городского метро, «Академическая» открыта с 15:18. Таким образом, проверка заняла чуть больше десяти минут. Пассажирам ничего не угрожает. Напомним, все были эвакуированы со станции из-за забытого на платформе предмета, который обследовали экстренные службы. Поезда перед платформой «Академической» временно не останавливались.