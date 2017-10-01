Расстрелянным руководителям СССР и Ленинграда на Левашовской пустоши установили стелу

На Левашовском мемориальном кладбище Петербурга установлена стела государственным и партийным деятелям, расстрелянным ровно 67 лет назад по «Ленинградскому делу». На монументе указаны имена шести человек, в том числе председателя Госплана СССР Николая Вознесенского и первого секретаря Ленинградского обкома и горкома Петра Попкова. Памятник поставлен на средства родственников репрессированных. По их мнению, если уж судей, вынесших неправедные приговоры, похоронили с почестями, то пора бы уж и увековечить имена жертв.

Как стало известно «Фонтанке», сегодня днем, 1 октября, на Левашовском мемориальном кладбище открыт монумент в честь незаконно репрессированных государственных и партийных деятелей.

На церемонии открытия один из близких погибших произнес речь. В ней, в частности, были и такие слова: «… В 2010 году правительство Ленинградской области в Выставочном зале Смольного открыло мемориальную доску в знак памяти и благодарности репрессированным руководителям Ленинградской области. В Санкт-Петербурге же ситуация оказалась поистине парадоксальной: палачи – Матулевич, в 1950 году генерал-майор, подписавший в Ленинградском доме офицеров неправедный приговор, и Блохин, генерал-майор, этот приговор лично исполнивший, упокоились под достойными памятниками на Донском кладбище Москвы. В то же время место захоронения их жертв на Левашовском мемориальном кладбище по-прежнему оставалось безымянным…»

Напомним, что Левашовское мемориальное кладбище, чаще называемое в Петербурге Левашовской пустошью, до 80-х годов было секретным объектом КГБ СССР, так как во времена сталинских репрессий здесь проходили массовые расстрелы репрессированных. Это одно из крупнейших таких захоронений на постсоветском пространстве. С 1937 по 1953 годы здесь было уничтожено около 45 тысяч человек.

На стеле выбиты имена шестерых человек:

- Николая Вознесенского, председателя Госплана СССР;

- Якова Капустина, второго секретаря Ленинградского горкома;

- Алексея Кузнецова, секретаря Центрального комитета ВКПб;

- Петра Лазутина, председателя Ленгорисполкома;

- Петра Попкова, первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКПб;

- Михаила Родионова, председателя Совета министров РСФСР.

По «Ленинградскому делу» в конце 40-х – начале 50-х годов были арестованы и репрессированы все секретари городских, районных и областных партийных организаций ВКПб, а также руководители советов и практически все высокопоставленные государственные деятели страны, пришедшие на министерские позиции из Ленинграда.

По данным нашего издания, памятник на Левашовской пустоши установлен на средства родственников расстрелянных. Все они были реабилитированы уже через год после смерти Сталина.