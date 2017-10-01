Больше ста человек увезли в Следком после спецоперации в тренинговой компании в Петербурге

Вместе с руководством организации, занимающейся «личностным ростом человека», для опроса из бизнес-центра в Выборгском районе увезли более ста человек. Все они несколько часов находятся под присмотром ОМОНа.

Как рассказали «Фонтанке» родственники задержанных, все они 1 октября находились в БЦ «XIX ВЕК», по адресу Пироговская набережная, 17, на трехдневном тренинге у руководителя «Зеоры» Виктора Маркелова. Около 11.30 в помещение вошли следователи с ОМОНом. Маркелова увезли первым. А участников занятий в два захода на автобусе отправили в следственный отдел Фрунзенского района на улице Димитрова. Там они находятся с 12.30.

Сейчас их всех опрашивают в рамках возбужденного уголовного дела по статье 239 УК РФ («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»). По версии следствия, создатели «Зеоры» проводили курсы, на которых применяли к клиентам техники и методики, способные причинить вред психическому здоровью граждан.

Три года назад одна из участниц тренингов попала под поезд. Её родные посчитали несчастье результатом участия в тренингах. Но следствие тогда отказало в возбуждении уголовного дела.