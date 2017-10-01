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01.10.2017 15:26
13 Комментариев

Больше ста человек увезли в Следком после спецоперации в тренинговой компании в Петербурге

Вместе с руководством организации, занимающейся «личностным ростом человека», для опроса из бизнес-центра в Выборгском районе увезли более ста человек. Все они несколько часов находятся под присмотром ОМОНа.

Как рассказали «Фонтанке» родственники задержанных, все они 1 октября находились в БЦ «XIX ВЕК», по адресу Пироговская набережная, 17, на трехдневном тренинге у руководителя «Зеоры» Виктора Маркелова. Около 11.30 в помещение вошли следователи с ОМОНом. Маркелова увезли первым. А участников занятий в два захода на автобусе отправили в следственный отдел Фрунзенского района на улице Димитрова. Там они находятся с 12.30.

Больше ста человек увезли в Следком после спецоперации в тренинговой компании в Петербурге

Сейчас их всех опрашивают в рамках возбужденного уголовного дела по статье 239 УК РФ («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»). По версии следствия, создатели «Зеоры» проводили курсы, на которых применяли к клиентам техники и методики, способные причинить вред психическому здоровью граждан.

Три года назад одна из участниц тренингов попала под поезд. Её родные посчитали несчастье результатом участия в тренингах. Но следствие тогда отказало в возбуждении уголовного дела.


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комментарии пользователей (13)
Dimitry188
2 октября 2017 г. 10:21
Странная история.
FIOlet
1 октября 2017 г. 23:54
Неужели целых три года понадобилось, чтобы начать вскрывать преступную шайку, паразитирующую на людях с неустойчивой психикой? Они уже как поганые грибы расплодились, одна другой краше. Только вот что им конкретно предъявят, кроме откровенного оборота черного нала? Зомбирование людей? Смерть конкретного человека? Распад семей? Умение выпотрошить из людей финансы в обмен на красивые слова? Поизучала статью 239 УК РФ, хорошо если организаторы расплатятся не только штрафом. Что им этот смешной штраф? Поживем-увидим.
Хозяин Твой
1 октября 2017 г. 19:29
nuga: исходя из имеющейся на данный момент информации о деле жертва манипуляции сознанием как раз вы, а учитывая агрессивный бред, который вы тут порете сомнений в этом не остается ))
Хозяин Твой
1 октября 2017 г. 18:10
TU-TU-TU: верно. причем разные пастухи за власть над стадом будут бодаться и между собой ) как говориццо, если очень долго всматриваться в стадо то однажды стадо всмотрится в тебя )))
TU-TU-TU
1 октября 2017 г. 17:58
"Пока живут на свете дураки, Обманом жить нам, стало быть, с руки." Пока есть люди, которые не хотят думать своими мозгами и которым надо обязательно быть в стаде, будут и "пастухи", которые будут это стадо стричь.
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