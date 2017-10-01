«Академическая» закрыта на вход и выход
На станции метро Петербурга «Академическая» началась проверка бесхозного предмета, оставленного в вестибюле днем 1 октября. Станция временно прекратила работу.
Как сообщает пресс-служба городского метрополитена, «Академическая» закрыта с 15:07. Пассажирам пришлось покинуть станцию, так как сейчас там работают экстренные службы, которых вызвали сотрудники подземки для проверки бесхозного предмета. Поезда перед платформой «Академической» временно не останавливаются.