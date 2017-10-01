«Академическая» закрыта на вход и выход

Одна из крупнейших выставок вузов пройдет 10 сентября

Главная задача каждого выпускника – определиться с профессией своей мечты! Однако большинство из них теряется на этапе выбора подходящего ВУЗа, чаще всего останавливаясь на том, что ближе к дому, вместо того, чтобы выбрать ВУЗ, который гарантирует успешное профессиональное будущее