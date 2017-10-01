Очевидец: В пригородах Барселоны голосование проходит мирно, у горожан праздник

В городах неподалеку от Барселоны, где участников голосования за независимость Каталонии от Испании разгоняет полиция, столкновений с Guardia Civil 1 октября не наблюдается, а атмосферу можно назвать праздничной.

«Фонтанка» связалась с очевидцем событий в Каталонии. Анна Иваницкая, которая уже несколько лет живет в этом испанском автономном сообществе, рассказала об обстановке в таких городах, как Бадалона, Санта Колома, Льябанерес и Мойет дель Вайес днем 1 октября. Это ближайшие пригороды Барселоны, население в них в среднем — около 60 тысяч человек. По словам Анны, никаких препятствий со стороны полиции для голосующих в них нет, люди спокойно подходят к школам или поликлиникам, где организован процесс голосования, берут бюллетень, голосуют, кладут его в конверт и опускают в урну после того, как член избирательной комиссии сверит имя из паспорта со списками голосующих. «Члены избирательной комиссии периодически напоминают людям, чтобы они не уходили, проголосовав. На случай, если приедет полиция, чтоб встать стеной и не дать им войти и забрать урны», — рассказывает Анна.

Как она объяснила, накануне голосования распоряжением испанского правительства в Каталонии должны были быть заблокированы все школы, где обычно проходят подобные мероприятия. Тогда часть горожан через соцсети была оповещена о том, что процесс будет организован в поликлиниках. Однако часть родителей, с разрешения каталонских властей, еще в пятницу после окончания учебы осталась в школах под предлогом организации праздника осени. Детям показывают кино, устраивают соревнования и различные мастер-классы, желающие в качестве развлечения ночуют в палатках в школьном дворе. Выгнать их полиция не может и поэтому в зданиях спокойно проходит голосование. «Здесь даже не стоит остро сам вопрос референдума — отделяться или нет, людям принципиально хочется высказать свою позицию, реализовать законное право на проведение референдума, как это должно быть в демократической стране», — описывает настроения горожан собеседница «Фонтанки».

По ее словам, несмотря на то что в Каталонии сейчас находятся десятки тысяч полицейских из испанской Guardia Civil, конфликтов между ними и сотрудниками местной полиции — Mossos d'Esquadra — нет. «Задача местных Моссос — не допустить насилия, поэтому они просто следят за порядком. Однако глава этой службы заявил, что не будет подчиняться приказам генерала из Гвардии, который руководит операцией в Каталонии», — сообщает очевидец.

В целом обстановку, по мнению Анны, можно даже назвать праздничной. «Люди приходят на участки всей семьей, с детьми, дают им опустить бюллетень и радуются, что отдали свой голос», — передает жительница Каталонии.

Тем временем, в Барселоне, как уже писала «Фонтанка», голосующих разгоняют с помощью шумовых гранат и резиновых пуль. По данным СМИ, пострадали как минимум 38 человек, им сейчас оказывают помощь врачи. Каталонские власти говорят о 337 пострадавших. В МВД Испании сообщили, что ранения получили 11 полицейских. Власти Испании не признают референдум, называя его нелегитимным.