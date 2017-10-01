Планка долга для разрешения на выезд за границу повысилась

С 1 октября вступил в силу закон, согласно которому порог долга для выезда за границу повысился с 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Соответствующий документ Владимир Путин подписал еще 27 июля. Теперь можно задолжать до 30 тыс. рублей и быть «выездным». Отправиться за рубеж с долгом до 10 тыс. рублей по-прежнему не смогут «алиментщики», а также те, кто не выплатил возмещение вреда здоровью, возмещение имущественного ущерба, ущерба от смерти кормильца или от морального вреда. Кроме того, если должник просрочит выполнение требований суда более чем на два месяца, то планка запрета на выезд также снизится до 10 тыс. рублей.