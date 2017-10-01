Теракт в Канаде: мужчина въехал на автомобиле в пешеходов и ранил полицейского

В канадском городе Эдмонтон мужчина въехал на автомобиле в группу пешеходов и ранил полицейского. Местная полиция уже официально признала происшествие терактом.

Об этом 1 октября сообщают CBС News. Издание уточняет, что в результате инцидента пострадали пять человек, об их состоянии пока ничего неизвестно. Перед наездом на пешеходов террорист напал на полицейского с ножом — сотрудник правопорядка не получил серьезных ранений.

В полиции заявили, что по их мнению мужчина действовал в одиночку. Из его машины изъяли флаг «Исламского государства» (организация запрещена на территории РФ).