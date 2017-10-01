Руководство курсов личного роста задержано в Петербурге через 3 года после самоубийства клиентки

В бизнес-центре Выборгского района Петербурга 1 октября задержаны руководители тренинговой организации. Их подозревают в применении запрещенных техник по отношению к своим клиентам.

Как стало известно «Фонтанке», в операции, проводимой с утра в воскресенье в центре на Пироговской набережной, 17, принимали участие следователи петербургского Следкома совместно с оперативниками управления ФСБ по Петербургу и области и Центра «Э» полицейского главка. В рамках возбужденного уголовного дела по статье 239 УК РФ («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан») было задержано руководство тренинговой организации «Зеора». Они подозреваются в том, что проводили курсы, на которых применяли к клиентам техники и методики, способные причинить вред психическому здоровью.

Три года назад «Фонтанка» писала о петербурженке, которая после рождения сына стала посещать эти тренинги. Для нее новый опыт оказался трагическим. Она попала под поезд. Родные, с которыми общалось наше издание, уверяли, что женщина сильно изменилась с момента посещения «Зеоры», и сомневались в том, что она сознавала, что делает на путях станции «Обухово». Тогда Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ проводил доследственную проверку по факту гибели женщины, в ходе которой опрашивались и сотрудники тренингового центра. Следователь тогда не нашел оснований для возбуждения уголовного дела.

В пресс-службе УФСБ подтвердили факт участия сотрудников ведомства в проводимых мероприятиях, отказавшись от дальнейших комментариев.