Туристов из Турции, застрявших там по вине «ВИМ-авиа», вывезут до 2 октября

Всех пассажиров «ВИМ-авиа» из Турции вернут в Россию до 2 октября.

Об этом 1 октября заявили представители Министерства транспорта в ходе заседания оперативного штаба по перевозке пассажиров «ВИМ-авиа». Также они уточнили, что 30 сентября было перевезено всего около 5,7 тыс. пассажиров проблемной авиакомпании. Для этого использовался как парк самолетов самой «ВИМ-авиа», так и других перевозчиков.

Напомним, туристы, в том числе из Петербурга, дожидаются вылета из Турции уже не первые сутки. 1 октября «ВИМ-авиа» должна выполнить 19 рейсов. Отметим, сегодня утром вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что дальнейшая судьба авиакомпании решится после 15 октября.