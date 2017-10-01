В драке с мнимым сотрудником ФСБ на Московском чемпион России по MMA Вахаев сначала стрелял в воздух

В уличной схватке возле винного ресторана на Московском проспекте с петербуржцами, назвавшими себя сотрудниками ФСБ, пострадал чемпион России по смешанным единоборствам Умар Вахаев. Его противник тоже оказался в больнице, но уже с ранением от травматического оружия. «Фонтанка» нашла очевидца, который рассказал нам, как это произошло.

Как стало известно нашему изданию, после драки 30 сентября у винного ресторана The Safe на Московском проспекте в больнице оказались двое — боец MMA из чеченского клуба «Беркут», чемпион России по грэпплингу, 25-летний Умар Вахаев и 31-летний петербуржец. Второму пуля из травматического пистолета Grand Power угодила ниже пояса.

Как сообщалось ранее, вечером 30 сентября из этого ресторана вышла покурить группа молодых людей. Когда же мимо них проходил незнакомый им парень, кто-то обронил лишнее слово, после которого началась перепалка, перешедшая в стрельбу и драку. «Фонтанка» уже написала, что один из петербуржцев зачем-то назвался сотрудником ФСБ.

После приезда нарядов полиции, Росгвардии и скорой, одного из участников – петербуржца — госпитализировали с ранением от травматического пистолета, из которого выстрелил Вахаев. Самого же Вахаева увезли в больницу с многочисленными травмами.

Известно, что 25-летний Умар Вахаев родился в Грозном, представляет бойцовский клуб «Беркут», филиал которого, в том числе, находится и в Москве. Он чемпион России по грэпплингу (разновидность боевых единоборств).

«Фонтанка» нашла очевидца — она из окна своего дома случайно наблюдала за происходящим. Со слов нашей собеседницы, «парень с Кавказа (им и оказался Вахаев – ред.) просто проходил мимо, когда группа курящих у ресторана молодых людей решила «до него докопаться».

— Его начали сильно бить. А он сначала выстрелил в воздух, а потом раздался еще один выстрел. Я вызвала полицию и скорую. К этому времени на асфальте уже было много крови, — рассказала нам жительница соседнего дома.

По данным «Фонтанки», это подтверждается и найденными полицией двумя гильзами от травматического пистолета Grand Power. По информации нашего издания, подстреленного петербуржца после оказания медицинской помощи отпустили домой, а Вахаеву еще придется задержаться в больнице. Ему, в том числе, сломали челюсть.

По нашей информации, все участники драки полицией Московского района установлены, материал проверки находится в территориальном отделе полиции. Сотрудник, которому поручено заниматься этим инцидентом, ждет справки уточненного диагноза для принятия решения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области, сейчас полицейские проводят проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.