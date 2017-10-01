Испанская полиция применяет шумовые гранаты и резиновые пули против голосующих в Каталонии

Для разгона желающих проголосовать за независимость Каталонии от Испании полиция использовала шумовые гранаты и резиновые пули.

Об этом 1 октября сообщают «Ведомости» со ссылкой на испанское издание El Pais. Видео противостояния полиции и голосующих также появилось в соцсетях.

1) Càrrega de la Policia Nacional. Disparen bales de goma i cops de porra. Ferits. (Carrer Sardenya). #CatalanReferendum pic.twitter.com/Of4Ek3juic — Àlex Tort (@alextortsagues) 1 октября 2017 г.

Участников голосования продолжают задерживать. Напомним, сегодня в Каталонии проходит референдум о независимости от Испании. Испанские власти считают его нелегитимным и требуют от граждан содействовать полицейским, которые разгоняют голосующих.