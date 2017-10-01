Минфин: Размер налога на интернет-покупки пока не определен

Решение о снижении нормы беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов с 1 тыс. евро до 20-ти еще не принято.

Об этом 1 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Министерство финансов России. Представитель ведомства сообщил, что снижаться норма будет точно, а вот на сколько — пока не решено. «Этот вопрос находится в стадии активного обсуждения, рассматриваются разные предложения», – цитирует его слова РИА Новости. При этом в Минфине уточнили — это необходимо для того, чтобы создать «равные условия для российских и зарубежных ретейлеров. Первые платят в России НДС и другие налоги, а вторые — ничего, что создает неравные конкурентные условия», – заявили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что в проект федерального бюджета заложено снижение нормы беспошлинного ввоза товаров с 1 тыс. евро до 20-ти евро уже с 1 июля следующего года. «Фонтанка» писала подробно об этой инициативе.