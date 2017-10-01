Якутск полностью обесточен из-за аварии на электростанции

Якутск и все его пригороды остались без электричества, при аварии на электростанции пострадал один человек.

Об этом 1 октября сообщает «Коммерсантъ». На электростанции произошел «технологический хлопок», а потом загорелось масло. Из-за этого возник пожар на площади около 70 кв.м., сообщил источник РИА Новости в экстренных службах Якутии.

Кроме того, что жители Якутска остались без электричества, из-за аварии прекращена подача горячей и холодной воды. На станцию уже выехала оперативная группа, все обстоятельства происшествия изучают в Следственном комитете РФ.

Как уточнили в Минэнерго, из-за пожара отключены две электростанции в Якутии. Сейчас «ведется разворот генерирующих мощностей» для обеспечения электроэнергией жителей республики.