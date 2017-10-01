Как Петербург вручал и получал туристический «Оскар»

Гречотто с перепелкой, русский народный джаз и фотосессия в шапках-ушанках — корреспондент «Фонтанки» побывал на вручении премии World travel awards, которая прошла в Петербурге.

Северная столица стала первым российским городом, удостоившимся права провести награждение World travel awards. Лучшие в Европе города, курорты, гостиницы, турагентства, круизные компании и авиаперевозчики были названы 30 сентября в Этнографическом музее. Петербург не только вручал премию, но и получал ее сам.

Церемония World travel awards, которую журналисты The Wall Street Journal окрестили «Оскаром туристической отрасли» и, правда, мало уступает в пафосе премии Американской киноакадемии. Ступени Этнографического музея, который в честь события украсили эффектной подсветкой, устланы красной ковровой дорожкой. По ней поднимаются дамы в вечерних туалетах и мужчины в смокингах — правда, мало кто задерживается попозировать фотографам, на улице довольно прохладно.

В Северную столицу съехались более 300 представителей туристической индустрии со всех уголков Европы. Хотя премия носит название World travel awards, присуждение награды для разных частей света проходит отдельно — Петербург в этом году удостоился чести назвать лидеров именно для европейского направления.

За это право Петербургу пришлось побороться с 40 другими кандидатами. По словам главы комитета по туризму Андрея Мушкарева, склонить оргкомитет в пользу Северной столицы помогли ранее одержанные победы – в 2016-м году наш город получил титул «Лидирующее культурно-туристическое направление мира», а в 2015-м был признан «Лучшим туристическим направлением Европы». Добавил баллов и предстоящий визит в Северную столицу генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации. Но ключевую роль сыграл эффект новизны — ни в Петербурге, ни в России в целом вручение World travel award за 24 года существования премии не проводилось.

Возможно, этим объясняется преобладание «русскости» над «петербургскостью» в оформлении церемонии. В ожидании банкета гостям предлагают фото в шапке-ушанке. Оно пользуется спросом — дамы напяливают головной убор, не боясь испортить свои сложные прически, представитель ирландской делегации долго выбирает между белой и серой ушанкой, словно решая, какая больше подойдет к его массивной бургомистерской цепи. Впрочем, после появления четырех стюардесс модельной внешности, сопровождающих вице-президента «Аэрофлота» Джорджо Калигери все внимание переключается на них.

Обыгрывать национальные стереотипы решили и на гала-ужине. Гостей угощали шо-фруа из стерляди и перепелкой с гречотто, а в перерывах между вручением номинации развлекали «Катюшей», «Калинкой-малинкой» и «Валенками» – правда, последние прозвучали в джазовой обработке.

Петербургу не пришлось долго ждать своей награды. Сразу после открытия церемонии и приветственного слова президента World travel awards Грэма Кука, его объявляют «Лучшим европейским городским направлением». Получать приз выходит губернатор Георгий Полтавченко. Ведущая жестом предлагает подержать статуэтку, пока он будет говорить благодарственное слово, но глава города не готов так быстро расстаться с наградой, и выходит к микрофону, тесно прижимая ее к себе. В своей речи губернатор называет премию «заслуженной и очень высокой оценкой потенциала Северной столицы».

Всего Петербург заявлялся в 10 номинациях. Но в шорт-лист вышел по трем: помимо лучшего городского направления Европы, Северная столица боролась за титулы лучшего города Европы для непродолжительных поездок и лучшего европейского круизного направления. Однако первое уступила Женеве, а второе Венеции.

Андрей Мущкарев в беседе с корреспондентом «Фонтанки» приоткрыл внутреннюю кухню премии. По его словам, отбор проходил в два этапа: на первом голосовали туристы, зарегистрированные на сайте World travel awards. Потом с претендентами работало профессиональное жюри, которое посещало выбранные города и оценивало их с точки зрения развития гостиничной инфраструктуры, безопасности, доброжелательности персонала и так далее. «Причем, это не официальный визит делегации, которому можно показать самое лучшее, а скорее ближе к методике «тайного покупателя», – комментирует Андрей Мушкарёв.

Поэтому приз даже в одной номинации — это высокое достижение, считает глава комитета по туризму. Тем более, что обойти удалось такие мировые туристические центры, как Амстердам, Барселона, Берлин, Женева, Лиссабон, Москва, Париж, Рим, Венеция и Вена.

По мнению Андрея Мушкарева, статус столицы не только российского, но и европейского туризма позволит туристической отрасли Петербурга решить ряд проблем — в частности победить сезонность, показав, что к нам стоит ехать не только в период «белых ночей», но и круглый год. А титул страны-хозяйки церемонии World travel awards поможет привлечь состоятельных туристов, считает Андрей Мушкарев. По его словам, задача на следующий год — побороться за номинацию лучшего европейского города для конгрессно-выставочного и делового туризма. В этом году этот титул получила Барселона.

Призы World travel awards получил не только сам Петербург, но и представители туристической отрасли Северной столицы. К примеру, лучшим российским отелем был признан петербургский Belmond Grand Hotel Europe. Rossi Boutique Hotel & SPA получил титул лучшего российского бутик-отеля, гостиница Corinthia Hotel St. Petersburg — лучшего российского отеля для проведения конференций. Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg отметили за лучший номер. Hotel Astoria был назван лучшим люксовым отелем.

А «Аэрофлот», который не зарегистрирован в Петербурге, но является базовым перевозчиком аэропорта Пулково, получил сразу две награды. Он был лучшим европейским авиабрендом, а также лучшим в Европе перевозчиком бизнес-класса.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»