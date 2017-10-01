Полиция Испании силой освобождает участки для голосования в Каталонии
Испанские полицейские освобождают от голосующих помещения, в которых проходит голосование по вопросу отделения Каталонии от Испании.
Об этом 1 октября сообщает издание Nacio Digital. В частности, столкновения происходят в колледже Хауме Бальмес в Барселоне, журналисты сообщают, что оттуда уже вывели около 30 человек. Согласно распоряжению правительства Испании, все избирательные участки должны быть закрыты — референдум официально считается нелегитимным.
La Policia Nacional espanyola intenta desallotjar el col·legi Jaume Balmes de Barcelona https://t.co/mIW0ayrE7j #refND pic.twitter.com/P9GAZHIcuj
— NacióDigital (@naciodigital) 1 октября 2017 г.
Напомним, референдум стартовал сегодня в 10.00 по московскому времени. Часть участков сразу же были заблокированы полицией. Власти каталонской автономии предложили гражданам голосовать на любом работающем участке, а бюллетень распечатать на принтере и принести с собой.