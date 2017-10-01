Налетчики вынесли 10 телефонов из салона связи, но забыли пистолет

Двое мужчин в медицинских масках пришли в салон связи на проспекте Ветеранов в Петербурге, вооруженные пневматическим пистолетом и камнем. Налетчики забрали телефоны, но оставили в магазине оружие.

По информации «Фонтанки», разбойное нападение произошло около девяти вечера 30 сентября. Налетчики ворвались в магазин на проспекте Ветеранов, дом 122, где в это время находились начальник офиса продаж и два продавца. Пока один угрожал присутствовавшим пистолетом, второй камнем разбил витрину и вытащил 10 смартфонов на общую сумму около 400 тысяч рублей. Прибывшие на место оперативники обнаружили на месте происшествия и камень, и пистолет. Также неподалеку были найдены медицинские маски. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, возбуждено уголовное дело по 162 статье УК РФ («Разбой»).