В Каталонии начался референдум и столкновения с полицией

В Каталонии 1 октября в 10 утра по московскому времени стартовал референдум о независимости от Испании. Голосование продлится до 20.00 по местному времени (21.00 по Москве).

Как сообщают в СМИ, очереди перед участками начали выстраиваться примерно за 4 часа до начала голосования. При этом часть участков заблокированы полицией. Официальные власти Испании считают референдум нелегитимным. Власти каталонской автономии уже заявили, что голосовать можно на любом участке, а бюллетень — распечатать на принтере и принести с собой.

Как передает Reuters, в Барселоне уже начались столкновения сторонников референдума с полицией. В ночь с 30-го сентября на 1-е октября власти изъяли значительную часть бюллетеней и урн для голосования.