Дворкович: Дальнейшая судьба «ВИМ-авиа» решится после 15 октября

Вице-премьер России Аркадий Дворкович сообщил, что решение о будущем авиакомпании «ВИМ-авиа» будет приниматься после 15 октября.

Об этом 1 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление вице-премьера на ежегодном Международном форуме науки и технологии в обществе (STS) в японском городе Киото. «Пока министерство транспорта считает, что до 15 октября необходимо продолжать полеты, а дальше будут приниматься решения о возможности продолжения деятельности компании», – цитирует слова Дворковича РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что сейчас продолжается возвращение на родину пассажиров «ВИМ-авиа», застрявших за границей. Напомним, накануне перевезли более 4 тыс. туристов, пострадавших по вине проблемной авиакомпании. Однако многие пассажиры, в том числе из Петербурга, дожидаются вылета уже не первые сутки.