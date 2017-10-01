Мнимый сотрудник ФСБ спровоцировал стрельбу на Московском

Драку со стрельбой у винного ресторана на Московском проспекте устроила вечером 30 сентября пьяная компания курильщиков во главе с мнимым сотрудником ФСБ. Хвастовство аббревиатурой оценено в огнестрельное ранение.

Как стало известно «Фонтанке», в десятом часу вечера из ресторана The Safe на углу Московского и Авиационной улицы для перекура вышли человек пять. Видимо, дымить им было скучно, как и разговаривать друг с другом. Мимо проходил южанин, на него компания и обратила свое внимание — довольно пристальное и с использованием ненормативной лексики. Незнакомец никуда не спешил, числа курящих не испугался и тоже проявил довольно качественное оснащение обсценным арсеналом. В перебранке один из посетителей ресторана упомянул, что работает в ФСБ, а южанин и к этой конторе не проявил почтения. Решили подраться, ресторанные участники предпочли взять числом, а не умением. Южанин на окружение себя ответил извлечением травматического пистолета и прицельным выстрелом. Это было последнее, что ему дали сделать, и полицейские наряды, коих приехало не меньше пяти, нашли человека с пулей в груди, перепачканных кровью, но целых, его друзей, крепко поколоченного южанина и пистолет на асфальте. Обоих госпитализировали, друзей наутро вызвали в полицию Московского района, а аббревиатура «ФСБ» оказалась бравадой.