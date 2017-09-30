«Аэрофлот» признан лучшим европейским авиабрендом, а также лучшим в Европе перевозчиком бизнес-класса, передает корреспондент «Фонтанки» с церемонии вручения премии в области туризма World travel awards, которая проходит 30 сентября в Петербурге, в Этнографическом музее.

Справка:

World Travel Awards была учреждена в 1993 году. Она считается наиболее престижной наградой в области туризма и ежегодно вручается победителям в разных номинациях после того, как тысячи туристов и специалистов индустрии проголосуют за одного из кандидатов. Одними из определяющих параметров для выявления победителя являются безопасность города, развитая инфраструктура и гостиничная сеть.

Церемония вручения наград World Travel Awards в 2017 впервые проходит в России и в Петербурге. Северная столица получила право ее проведения после того, как стала обладателем двух премий World Travel Awards: в номинации «Лидирующее культурно-туристическое направление Мира 2016» и «Лучшее туристическое направление Европы 2015». В 2017 году Петербург стал победителем в номинации «Лучшее европейское городское направление».