Петербург признан ведущим туристическим городом Европы

Петербург стал победителем в номинации «Лучшее европейское городское направление 2017» престижной премии в области туризма World travel awards, передает корреспондент «Фонтанки» с церемонии вручения, которая проходит 30 сентября в Петербурге, в Этнографическом музее.

От имени города награду принял губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. В своей речи он назвал оценку жюри «заслуженной и очень высокой оценкой потенциала Северной столицы».

Также Петербург вошел в шорт-лист по таким номинациям, как «Лучший город Европы для непродолжительных поездок 2017» и «Лучшее европейское круизное направление 2017».

Церемония вручения наград World Travel Awards впервые проходит в России и в Петербурге. Северная столица получила право ее проведения после того, как стала обладателем двух премий World Travel Awards: в номинации «Лидирующее культурно-туристическое направление Мира 2016» и «Лучшее туристическое направление Европы 2015».

World Travel Awards была учреждена в 1993 году. Она считается наиболее престижной наградой в области туризма и ежегодно вручается победителям в разных номинациях после того, как тысячи туристов и специалистов индустрии проголосуют за одного из кандидатов. Одними из определяющих параметров для выявления победителя являются безопасность города, развитая инфраструктура и гостиничная сеть.