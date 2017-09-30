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30.09.2017 21:51
5 Комментариев

Первая домашняя победа «Тосно»

Дебют Быстрова, владелец, подбадривающий игроков в раздевалке, и один вице-губернатор, пообещавший, что Аршавин будет играть в «Тосно» бесплатно. «Фонтанка» делится впечатлениями от первой победы клуба из Ленобласти на «Петровском».
Первая домашняя победа «Тосно»
Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

«Тосно» штормит. За боевой ничьей со «Спартаком» неожиданно последовал провал в Екатеринбурге (1:3). Два из трех мячей в той игре команда из Ленинградской области пропустила с пенальти. Позже главный судья той встречи Евгений Турбин получил оценку «неуд» за свою работу. Говорят, что теперь его могут отправить судить в ФНЛ, но ситуацию для «Тосно» это не изменит. А тут еще прямой конкурент «СКА-Хабаровск» неожиданно обыграл «Ростов» и обошел тосненцев, сместив их на 15 строчку – в зону вылета.

От игры с «Ахматом», борющимся на противоположном конце турнирной таблицы за еврокубки, трудно было ожидать чего-то выдающегося. Имя соперника оказало пугающее воздействие даже на элиту Ленинградской области. Из правительства региона приехал на «Петровский» поддержать «Тосно» только ее самый преданный болельщик на Суворовском, 67 – вице-губернатор Олег Коваль, не пропустивший, кажется, ни одной домашней игры. Хотя обычно приходят еще несколько вице-губернаторов, а иногда заглядывает даже губернатор Александр Дрозденко. Но незадолго до игры с «Ахматом» кто-то взял отпуск, а у кого-то возникли семейные обстоятельства. На вип-трибуне было непривычно пусто.

– Кто-то же должен в правительстве болеть за родную команду, – ответил Коваль на вопрос «Фонтанки», почему и он не пропустил матч с командой, которая, как известно, сила. – Губернатор в отпуске. Я тоже в отпуске, но могу себе позволить прийти поболеть за родную команду.

– Коллег агитируете ходить на футбол?

– У нас на самом деле много кто ходит – Малащенко (зампред правительства по агропромышленному комплексу), Бебенин (председатель ЗакСа), Бурлаков (вице-губернатор). Бурлаков только по уважительной причине сегодня отсутствует.

Это было непросто. На «Тосно» в первом тайме было смотреть почти также мучительно, как на игру сборной России на Евро-2016. От ощущения полнейшей безнадеги спас промежуток на 26-28 минутах, когда белорусский полузащитник Александр Карницкий внезапным ударом под перекладину заставил вратаря соперника Евгения Городова постараться вытащить этот мяч. Кончиками пальцев Городов перевел мяч на угловой. После розыгрыша стандарта сербский легионер «Тосно» Марко Полетанович, кажется, хотел навесить, но мяч чуть не залетел в ворота. Пять тысяч болельщиков, собравшихся в этот холодный осенний день на «Петровском», выдохнули от разочарования.

Немного большего хотелось увидеть от бронзового призера Евро-2008 Владимира Быстрова, дебютировавшего за «Тосно» в премьер-лиге в этом матче. Но не игравший с февраля воспитанник «Зенита», пока явно находится не в лучшей своей форме. На 61 минуте матча его заменили.

Совладелец компании «Форт-Групп» – главного спонсора «Тосно» – Борис Пайкин не выдержал: в перерыве он спустился с вип-трибуны и бодрым шагом через все поле направился в раздевалку. Говорят, что бизнесмен попытался привести в чувство футболистов. «Настроил команду на победу», – так описали «Фонтанке» разговор Пайкина с командой знакомые с ситуацией люди. Не сказать, чтобы это помогло. Спасло команду другое. На 46 минуте судья дал шанс «Тосно», удалив полузащитника «Ахмата» Антона Швеца за вторую желтую карточку, полученную за фол на Антоне Заболотном – нападающем теперь уже не только «Тосно», но и сборной России. Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов после матча заподозрил Заболотного в симуляции.

«Здесь в первую очередь судья не разобрался. Был просто крик со стороны нападающего. Никакой травмы он не получил. Он симулировал», – сказал Кононов.

Сам Заболотный вспоминал об этом моменте иначе: «Была борьба, был удар – не знаю, чем он ударил, – который пришелся в скулу. Я даже отключился секунд на 5, потом очнулся и почувствовал сильную боль».

Но даже имея на одного игрока больше, «Тосно» долго не мог вскрыть оборону соперника. Решил все момент на 78 минуте, когда защитник Сергей Сухарев сделал, возможно, свой лучший навес в жизни, попав прямо в голову Евгению Маркову, находившемуся в штрафной. А уже от его головы мяч залетел прямо в ворота.

Концовка получилась нервной. «Ахмат» как-то не собирался сдаваться и несколько раз убегал в контратаки, но тосненцам все-таки удалось сохранить счет 1:0 в свою пользу, одержав первую домашнюю победу в сезоне.

– Ох, ну и нервная концовка, – подвел итоги матча вице-губернатор Ленобласти Олег Коваль. – Впервые сыграл наш Быстров – уроженец Лужской губернии. Хорошо сыграл. Одно дело отыгрываться и другое – вести игру. Команда из Грозного оказалась не такой уж и грозной. Это победа «Тосно», это победа всей Ленинградской области!

– Не очень хорошо играют в последних матчах, первая победа в шести последних играх в премьер-лиге, – замечаю осторожно.

– Нормально они выступают, – отмахнулся высокопоставленный чиновник. – Чуть-чуть не хватает. Вторым номером в основном играют. Они ж всего первый год в высшей лиге. Характер жесткий. Все специалисты отмечают, что команда хорошая, самобытная. Не самая худшая у нас команда.

*

Тут мимо проходил Евгений Шейнин – директор СДЮСШОР «Зенита». Коваль, объяснив, что это его друг, окрикнул Шейнина и уговорил сказать о Быстрове.

– Он нормально сыграл для первого раза, – начал свой анализ Евгений Шейнин. – Нападающие – зависимые от передач люди. Он открывался, а ему мяч не дают. Просто, кто это должен был делать, почему-то не делал. «Тосно» нужен в середине человек, который будет раздавать пасы. Пусть за большие деньги Аршавина купят и все у «Тосно» тогда будет в порядке.

– Забесплатно будет играть, – прервал его Коваль и рассмеялся. – Все воспитанники ленинградского футбола будут играть в Ленинградской области!

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (5)
Arnor
1 октября 2017 г. 12:04
Niagara:
Неужели честь страны стоит какое-то количество баксов?
В сборной играют только граждане страны. В клубе — кто угодно. Вы, наверное, о клубах. Немного найдётся клубов, в Европе по крайней мере, укомплектованных только своими. Процент везде разный, конечно.
sextan
1 октября 2017 г. 10:55
Niagara: Вы-то готовы за честь страны за три копейки работать?
vamos
1 октября 2017 г. 00:49
Vatson: и никого не смущает из "старой формации" что СКА все годы в эссере был фармом ЦСКА, а республиканские власти и ведомства выгребали всех из прочих клубов не важно какой вид спорта а сейчас проснулись))
Vatson
1 октября 2017 г. 00:25
Niagara: а что в эссере не покупали футболеров? в Зените до Морозова мало было питерцев, в основном иногородние карячились за 250 р, если есть мастерство то добро пожаловать в белокаменную за 500 р,а да, был такой еще клуб цыска, он так за дарма брал одаренных игроков из разным мест союза, типа "в армию служить"... сейчас куда честнее время, игроки не воруются, а играют по контракту
Niagara
30 сентября 2017 г. 23:32
Я человек старой формации и не понимаю, как футболистов можно покупать???Неужели честь страны стоит какое-то количество баксов?
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