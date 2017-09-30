Кудрин: Путин поддержал Европейский университет
Бывший министр финансов Алексей Кудрин обсуждал с президентом ситуацию с Европейским университетом в Петербурге.
Об этом Кудрин 30 сентября заявил в интервью телеканалу «Дождь». «Он (Путин — ред.) даже наложил резолюцию о том, чтобы нам помочь сохранить это здание или предоставить какое-то альтернативное здание. В данном случае он (Путин — ред.) поддержал, но губернатор дал понять, что он готов предоставлять альтернативный вариант, а из этого здания придется выехать».
«В данном случае губернатор. Он прямо заявил, <…> что это здание город предполагает отдать под детский инновационный центр. Вот это все, что я могу вам сказать об этом», – добавил Кудрин.
Напомним, ЕУ уже пришлось покинуть старое здание, а 28 сентября ему отказали в выдаче новой лицензии. Алексей Кудрин заявил, что вуз обязательно предпримет новую попытку получить лицензию. Однако уже понятно, что как минимум год университет будет работать, не набирая новых студентов. Переезд ЕУ в новое здание уже завершается, подчеркнул Кудрин.
Справка:
В 2016 году в университет, одним из учредителей которого является бывший министр финансов Алексей Кудрин, нагрянули с проверками. Их инициатором стал депутат петербургского ЗакСа Виталий Милонов, как он объяснял, якобы ему пожаловались студенты Европейского, которым поручали писать работы в защиту ЛГБТ. Конспирологи связывали гонения на частный вуз с назначением Кудрина заместителем председателя экономического совета при президенте и поручением ему готовить пакет экономических реформ. Якобы жалоба в Генпрокуратуру была выгодна конкурентам Кудрина и противникам его идей. Итогом проверок стал отзыв лицензии на обучение студентов. При этом, как утверждали в учреждении, все претензии Рособрнадзора были устранены в срок, тогда как юристы ведомства обратились в суд и аннулировали разрешительную документацию вуза. Одновременно комитет имущественных отношений разорвал с Европейским договор аренды на здание особняка Кушелева-Безбородко. После долгих споров с властями в вузе приобрели здание на Гагаринской улице и запросили у Рособрнадзора новую лицензию.