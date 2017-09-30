Кудрин: Путин поддержал Европейский университет

Бывший министр финансов Алексей Кудрин обсуждал с президентом ситуацию с Европейским университетом в Петербурге.

Об этом Кудрин 30 сентября заявил в интервью телеканалу «Дождь». «Он (Путин — ред.) даже наложил резолюцию о том, чтобы нам помочь сохранить это здание или предоставить какое-то альтернативное здание. В данном случае он (Путин — ред.) поддержал, но губернатор дал понять, что он готов предоставлять альтернативный вариант, а из этого здания придется выехать».

«В данном случае губернатор. Он прямо заявил, <…> что это здание город предполагает отдать под детский инновационный центр. Вот это все, что я могу вам сказать об этом», – добавил Кудрин.

Напомним, ЕУ уже пришлось покинуть старое здание, а 28 сентября ему отказали в выдаче новой лицензии. Алексей Кудрин заявил, что вуз обязательно предпримет новую попытку получить лицензию. Однако уже понятно, что как минимум год университет будет работать, не набирая новых студентов. Переезд ЕУ в новое здание уже завершается, подчеркнул Кудрин.