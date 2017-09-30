В Овсянниковском саду митинговали против строительства в Мытном дворе

Жители Центрального района собрались 30 сентября в Овсянниковском саду (саду Чернышевского), чтобы протестовать против уплотнительной застройки в историческом центре Петербурга. На согласованный митинг пришло около 150 человек, передает корреспондент «Фонтанки». Главным требованием собравшихся стал запрет строительства элитного жилого комплекса на территории Мытного двора. Также горожане потребовали принять меры в отношении других объектов уплотнительного, с их точки зрения, строительства в центре, и увеличить число зеленых зон, которых в Центральном районе действительно не хватает. Под резолюцией подписались около 120 человек, митинг был согласован и закончился без происшествий и задержаний.

Ранее «Фонтанка» писала, что 26 мая этого года Смольному отказали в требовании восстановить исторический облик Мытного двора. Арбитражный суд встал на сторону застройщика — компании «Евгеньевская дача» — в споре с комитетом охраны памятников.

В январе суд первой инстанции обязал собственника восстановить корпус Мытного двора на Старорусской улице в течение двух лет. По закону застройщику пришлось бы построить двухэтажное здание с теми же габаритами, фасадами и конфигурацией кровли. Однако компании удалось обжаловать это решение в апелляционной инстанции.

По данным СПАРК, «Евгеньевскую 2» учредили «БФА Девелопмент» Людмилы Коган и «Рождественский квартал», который связан с бизнесом Станислава Яцубы, партнера экс-вице-губернатора Петербурга Виктора Яцубы. «БФА Девелопмент» сообщала, что вышла из проекта в 2009 году.

Изначально участку прочили иную судьбу. В 2014-м правительство Петербурга подписало с генконсулом США меморандум о строительстве нового здания Генконсульства, вместо того, которое оно сейчас занимает на Фурштатской улице. В нем назывался участок на Евгеньевской, 2. В сентябре 2014-го КГИОП зафиксировал незаконный снос корпуса на Евгеньевской улице, 2В, который выходил на Старорусскую улицу. Комитет предписал восстановить здание, а когда все сроки прошли – обратился с иском в суд.

Однако после охлаждения отношений России и США планы строительства нового здания консульства отложили в долгий ящик, а участок отдали бизнесу.