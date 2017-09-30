Торговый центр «Монпансье» возобновил работу

Торговый центр в Приморском районе Петербурга продолжил работу после проверки бесхозного предмета. Безопасности посетителей ничего не угрожает.

Как сообщили «Фонтанке» в администрации торгового центра, «Монпансье» продолжил работу в половину седьмого вечера 30 сентября. Сейчас посетителей пустили обратно в магазины и кинозалы. Напомним, эвакуация началась из-за бесхозного предмета, забытого в здании на Планерной улице, дом 59. 10 дней назад, 20 сентября, ТЦ «Монпансье» уже эвакуировали из-за подозрительного предмета. Тогда ничего опасного также не обнаружили.