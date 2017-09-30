Один из основателей КВН Андрей Меньшиков умер

На 73-м году жизни в Москве скончался один из основателей КВН, инициатор возрождения «Клуба веселых и находчивых» после долгого перерыва, Андрей Меньшиков.

Об этом 30 сентября пишет РБК со ссылкой на «Интерфакс». Меньшиков скончался после продолжительной болезни.

В 1960-е он участвовал в создании КВН, возглавлял команду Московского инженерно-строительного института, в котором учился. В 1986 году именно Андрей Меньшиков организовал возрождение КВН. Он работал на советском и российском телевидении над передачами «А ну-ка, девушки!», «Салют, фестиваль!», «Спринт для всех», «Вираж», «Веселые ребята», «Спокойной ночи, малыши!» и многими другими. Также Меньшиков был автором стихов детских песен, пьес, мюзиклов, сценариев фильмов.